札幌市豊平区の平岸霊園です。雪がまだ残るなか、彼岸の中日に合わせ墓参りに来た人の姿が見られました。（墓参りに来た人）「雪が何年かぶりに少ないですね。いっつも掘るんですよ。きょうは掘らなくても大丈夫。家族の出来事をご先祖様にご報告しました」（墓参りに来た人）「もっと成績が上がったりしたらいいなと伝えました」３月２０日の道内は日中はよく晴れて気温が上昇し、札幌では午後５時までに最高気温８.５℃を観測し