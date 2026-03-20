中国科学院院士（アカデミー会員）である同院分子植物科学卓越革新センターの韓斌主任が率いるチームと同院の王佳偉研究員チームは、長年にわたる研究を経て、野生イネの多年生という生育特性を決定づける重要な遺伝子EBT1のクローンに初めて成功しました。多年生のイネが栽培作物化の過程で一年生に進化した理由も解明され、その成果は3月20日に国際学術誌「サイエンス」の表紙論文として掲載されました。同研究チームは特定の形