3月18日、人気バンド「GLAY」のTERUが自身のXを更新。《昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけどMC中の『こっち向いて』はない方が良いですね。バンドのせっかくの緊張感がなくなってしまうので無しでお願いします！！》どうやら客席からの演者への声掛けを控えてほしいということのようだ。このポストにファンが一斉に反応した。《暗転するたびに「こっち見て〜」という声が続いたのが雰囲気こわしてたなー》《他のバンドのホ