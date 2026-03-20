2隻目の中国国産大型クルーズ船「アドラ・フローラシティ」が3月20日進水し、専用埠頭（ふとう）での建造や試運転調整段階へ全面的に移行します。「アドラ・フローラシティ」の総トン数は14万トンを超え、全長341メートル、幅37．2メートルで、船内には計2130の客室があり、5200人以上の乗客を収容できます。今月14日にドック内への注水を完了し、順調に浮上して以降、7日間にわたる進水作業に入り、傾斜試験や救命ボートの分離・