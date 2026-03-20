緊迫するイラン情勢の中で、注目の日米首脳会談が行われました。今回の#みんなのギモンでは、「日米首脳会談成功だった？」をテーマに日本テレビ国際部の元ワシントン支局長である井上幸昌政治部長に伝えてもらいます。◇日米首脳会談は全体でおよそ1時間半でしたが、冒頭には、カメラと記者がはいる“頭どり”といわれる撮影が行われました。この“頭どり”、日本で行われる首脳会談だと5分ほどで終わることが多いのです