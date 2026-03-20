ESSE読者へのアンケートでは、「たるみが気になる」と答えた人が82％にものぼる結果に。今回は、エイジングケアのスペシャリストとして支持を集める村木宏衣さんに、小鼻と頬にアプローチする、自宅でできるトレーニング方法を教えていただきました。続けやすいメソッドなので、ぜひ試してみてください！姿勢の悪化や筋肉の緊張が、「シワ・たるみ」の原因に年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。エイジングデザイ