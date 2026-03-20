俳優の別所哲也（60）が19日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。昨年の8月に還暦を迎え、思うところを明かした。俳優の飯島直子（58）が、別所が60歳ということに驚き、肌も「ぴちぴちですよ」と言うと、別所も「自覚がない。気持ちは36歳だけど、なかなか体は言うことをきかないってのはあるけど、60歳の自覚がないのが問題です」と笑った。だが、「この間、60歳になった時に、