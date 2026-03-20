新名神高速道路で6人が死亡した事故。子ども3人が含まれていたことが新たに分かりました。■車4台が絡み、6人が亡くなる多重事故20日朝の新名神高速道路。3連休初日。春のレジャーに久しぶりの帰省。本来ならば、多くの車が行き交うはずでした。しかし、車は1台も通っていません。記者「トラックが炎上したのでしょうか、真っ黒になっています」20日未明に発生した多重事故。警察によると、車4台が絡み、6人が亡くなりました。記者