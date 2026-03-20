ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。定年退職や子どもの独立が視野に入ってきた50代。現役を終えた老後の暮らしに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。「フランス人は老後を子どもに頼らず、年をとった今の自分にちょうどいい暮らしへと切り替えていきます」と語るのは、フランス文化研究者で翻訳家のペレ信子さん。ペレ信子さんが見た、フランスならでは