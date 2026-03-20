元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」小沢一敬（52）にエールを送った。所属事務所ホリプロコムの公式サイトで発表。小沢は「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。自粛期間中は改めて自分を