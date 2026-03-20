◇競泳日本選手権第2日（2026年3月20日東京アクアティクスセンター）男子50メートル平泳ぎ決勝で、前日の同100メートルを日本新記録で制した17歳の大橋信（枚方SS）が26秒98の高校新記録で制した。日本記録（26秒65）には届かなかったが、唯一の26秒台で2冠を達成。「（序盤は）両サイドの泡が見えて焦ったが、その中でも泳ぎを崩さずにいけた」と振り返った。午前中の予選は「手がうまく（水に）当たっていない」と首をひ