昨年4月に肺炎のため亡くなった米映画「トップガン」シリーズのアイスマン役や「バットマンフォーエヴァー」（1995年）などで知られるヴァル・キルマーさんが、AI（人工知能）によってスクリーンによみがえることが分かった。米バラエティー誌が報じたもので、生前出演が決まっていた作品で撮影にまったく参加しないまま生成AIによって重要な役どころでの出演が実現したという。キルマーさんは5年前に映画「アズ・ディープ・アズ・