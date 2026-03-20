3連休の初日、一部の高速道路では20日午後、上りで渋滞が起きています。日本道路交通情報センターによりますと、20日午後6時現在、各高速道路の上りでは、関越道・川越インターチェンジ付近を先頭に28km、東北道・岩槻インターチェンジ付近を先頭に24kmの渋滞となっています。一方、下りでも東名高速の大和トンネル付近を先頭に12kmの渋滞が発生しています。3連休最終日の22日は、30kmを超える渋滞の予測もあり、最新の交通情報を