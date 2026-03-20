積み重ねたまま簡単に出し入れしやすいプチプラ収納を紹介します。今回取り上げるのは、ダイソーの「ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース」。いま、SNSでも話題の人気アイテムです。扉に取り出しやすい工夫があり、折りたたんで使えるため収納量の調整も簡単。ESSEonlineライターが詳しくレポートします。 ダイソーで770円、積み重ねたまま出し入れOKの神収納ケース「ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース」のおも