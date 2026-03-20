米歌手マドンナ（67）が、米アップルTV＋で配信される人気ドラマ「ザ・スタジオ」のシーズン2に出演する可能性が浮上した。マドンナは17日、自身のインスタグラムのストーリーにイタリア・ベネチアの運河でゴンドラに乗りながら台本を手にする写真を投稿し、現地で撮影中のドラマに参加していることをにおわせた。「イタリアの仕事」とキャプションを添えており、ベネチアの撮影現場と思われる場所でマドンナの姿もパパラッチされ