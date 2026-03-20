「ひとり旅に憧れはあるけれど、少し不安もある…」そんな人に知ってほしいのが、身軽な旅支度と気持ちの整え方です。旅好きのESSEフレンズエディター・おがわりさんに、大人のひとり旅を身軽に心地よく過ごすコツや、実際に役立つアイテム選びを教えてもらいました。Seriaのショルダーで軽やかに旅をする年1回は国内の温泉や韓国を訪れているおがわりさん。旅支度のモットーは「軽さ＆少なさ」です。【写真】夜ごはんは食べ歩きで