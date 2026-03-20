「使ったものをもとに戻す一般的な習慣が、じつは自分や家族のストレスになっていた」と話すのは、2児の母で整理収納アドバイザー1級のYUKAさん（40代）。今まで当たり前にやっていたけれど、「本当は手放してもよかった」と思った片付け習慣を2つ紹介します。1：リモコンは「リビングにあればOK」。ルールをゆるめた以前の私は、ものの「住所」を決めることが正解だと思い込んでいました。たとえば「リモコンは必ずこの場所に」と