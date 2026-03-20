全日本プロレス２０日の八王子大会で３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が挑戦者の羆嵐（３４）を退け、Ｖ６に成功した。この試合を?全日本の歴史を取り戻す戦い?に位置づけた宮原は、全日本から分派した団体「Ｗ−１（レッスルワン）」所属だった羆嵐に対し、セコンドを元Ｗ−１選手３人で固めることを要求するなど?オールＷ−１?で挑まれることを望んでいた。羆嵐は要求にのっとり、元Ｗ−１の立花誠吾、吉岡世起、芦野祥太