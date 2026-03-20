Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「モバイルバッテリー？もう持ってるしこれ以上要らないよ」って、思ってるそこのあなた。これなら、欲しいと思ってしまうんじゃないかと...！「モバイルBOY」は、2つの意味で、世の中に溢れたフツーのモバイルバッテリーとは違うんです。実際触ってみて気づいた特徴をお届けします。懐かしさを感じるミニゲーム機と