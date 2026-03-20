ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組がまた快挙だ。練習拠点のカナダ・オンタリオ州オークビル市のロブ・バートン市長ら地元議員らと対面。特筆した業績を果たした在住者に贈られる賞を受賞した。庁舎で行われた表彰の様子をバートン市長が自身のＸで公開。「市長の町の鍵を贈呈できることを誇りに思います。三浦璃来、