実家がゴミ屋敷という環境で育ってきた経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして、片付けに関する情報発信などを行っているつうさん（40代）。ここでは、つうさんが手放したことで片付けがスムーズになったと実感している「3つの思いこみ」について語ります。1：「やる気」を出さないと片付けられない片付けが苦手だった頃の私は「片付けるなら家の中の景色を大きく変えるべき」と思いこんでいました。同時に、そのためには