競泳女子で五輪３大会出場の鈴木聡美（３５＝ミキハウス）が、大舞台までの青写真を描いた。日本選手権２日目（２０日、東京アクアティクスセンター）で、鈴木は１００メートル平泳ぎに出場。パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知アジア大会（９月開幕）の代表選考会を兼ねる今大会で派遣標準記録（１分６秒２５）を上回る１分５秒６０で制した。レース後は日本記録（１分５秒１９）までの距離を「現状は