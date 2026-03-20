Photo: 山科拓郎 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日身につける時計、みなさんはどんな基準で選んでいますか？機能的なスマートウォッチも便利ですが、ふとした瞬間にローターの振動を感じられる機械式時計には、やっぱり特別な愛着が湧くものです。日常使いのしやすさと、腕元で語れる確かなストーリー。その両方を満たしてくれる1本として今