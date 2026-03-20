ノア２０日の神戸サンボーホール大会で、のＧＨＣヘビー級王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の壊滅を誓った。稲村は来月１２日の名古屋金城ふ頭アリーナ大会で、Ｔ２ＫＸのアルファ・ウルフとのＶ６戦に臨む。この日は６人タッグマッチで藤田和之、ドラゴン・ベインと組み、ウルフ＆マサ北宮＆杉浦貴と激突した。試合開始のゴングが鳴り、稲村から