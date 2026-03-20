親が高齢になるにつれ、まず心配になるのが「実家の片付け」。いつ始めればよいか、大量のものをどうすればいいのかと、悩みはつきないもの。そんななか、「92歳の父が実家の片付けをする姿を見て、私自身もものへの執着を手放せた」と語るのは、整理収納アドバイザーの新田由香さん（60代）。新田さんが実感した、実家の片付けや遺品整理をスムーズに進めるために大切なことについて、詳しく話を聞きました。80代で始まった老々介