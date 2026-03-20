仕事やお出かけ、ちょっとした用事まで、荷物が多い日はバッグ選びも重要。そんなとき頼りになるのが、A4サイズがすっきり収まる大容量バッグです。【ハニーズ】には、収納力と使いやすさを兼ね備えたバッグが勢ぞろい。トートからリュックまで、40・50代の毎日に寄り添ってくれそうな頼れる相棒バッグをご紹介します。 仕分けやすい三室トート 【ハニーズ】「撥水両あおりＡ４トート」\3,9