猫が「死んだふり」のように動かなくなる5つの理由 1.リラックスして安心しきっている 猫が急に横たわって動かなくなるのは、その場所や飼い主を心から信頼している証拠です。野生の世界では、お腹は最大の弱点であり、そこをさらけ出すのは「敵がいない」と確信しているときだけです。 特に仰向けで手足を投げ出している場合は、警戒心がゼロの状態。飼い主のそばで安心して、心身ともに深くリラックスしているのです。