【ローソン】の「ウチカフェ」に、気になる「新作スイーツ」が登場。2026年2月23日に発売されたばかりではあるものの、FTN編集部が注目している「新食感」のスイーツなんです。その特徴は、しっとりしたビスケット生地とふんわりしたクリーム。そこで今回は、食感と味の両方を楽しめる、クリームたっぷりスイーツを紹介します。 どこか懐かしさも感じるシンプルさ 2月23日に発売され