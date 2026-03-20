大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。多くの観客で賑わう中、相撲ファンの女性タレントも会場に足を運んでいた。熱心に相撲観戦していたのは“スー女タレント”として知られる山根千佳。横綱・大の里が3連敗で休場し、残る一人横綱となった豊昇龍も3敗を喫するなど、混戦模様の春場所をその目で見届けていた。今場所を観戦する様子は連日、Xやインスタグラムで報告。9日目の