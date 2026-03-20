グラビアアイドルの和地つかさ(32)が20日、自身のX(旧ツイッター)を更新。女子高生時代の姿を公開した。 【写真】CM出演で取り組んだダイエット成功は話題に 「学生時代髪が長かったので髪が伸びてきて、自分的にはしっくりきてる」とつづり、「高校時代」と「25歳ぐらい」「なう」の3分割の写真を投稿。ビキニスタイルの25歳以降と異なり、高校時代の写真には、おそろいの黒Tシャツを着てセミロングのヘアに赤はちま