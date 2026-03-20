モデルでタレントの川村茉由(34)が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠とDJの南城大輔と結婚していたことを発表した。 【写真】モデルとして身体が資本!SNSではピラティス投稿も 「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私事ではありますが、ご報告があります。この度、新しい命が授かったことをご報告させて頂きます」とまずは妊娠を伝え、「また、同じラジオ局でDJをしている南城大輔さんと結婚し、これま