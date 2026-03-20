２月にテレビ東京系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖（５２）が２０日に自身のインスタグラムを更新し、リハビリに励む姿を公開した。前園は「手術から２週間が経ちました。まだまだ歩けるまでには時間が必要ですが、いま大切なことは、与えられた時間のなかで、一つ一つ積み重ねていくこと。」とつづると、リハビリに励む様子を動画にして投稿し