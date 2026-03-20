【新華社天津3月20日】中国天津市の天津国際クルーズ船母港で18日、クルーズ船「理想」号が初就航し、800人以上の観光客を乗せて韓国に寄港する5泊6日のクルーズに出発した。「理想」号は総トン数10万5千トン、定員3470人。中国資本による10万トン級クルーズ船の天津港への就航は初めてで、天津を母港として長期的に運航される計画だ。関係者によると、今回の乗客は7割以上が家族連れで、60歳以上が過半数を占め、北京、天津、