◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）熱海富士（伊勢ケ浜）が新小結での勝ち越しを決めた。東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）の強烈な立ち合いに押し込まれたが、１９７キロの体重を生かして俵で残した。右のはず押しと、のど輪で逆襲し押し出した。今場所は静岡県出身では９６年ぶりの新三役に昇進。テレビインタビューでは「結果、勝ててうれしい。足りないこと、できていないことを直せるように頑張