TBSラジオ「荻上チキ・ Session」（月〜金曜後5・00）が20日、公式Xで同番組のアシスタントだった南部広美アナウンサー（56）が3月で降板することを発表した。昨年末から体調不良で休養していた。発表文では「南部さんは昨年末に体調を崩して入院し、退院後も治療を続けています。病名や病状については、プライバシーに関わり、また病名などが独り歩きすることで、同じ病気の方に不安を与えかねないということから、ご本人の希