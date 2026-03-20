プロ野球のファームは20日、東地区の日本ハム―ヤクルト戦（鎌ケ谷）が雨天中止。中、西地区にファーム交流戦を合わせた5試合が行われた。中地区のハヤテは中日戦（ナゴヤ）に2―1で逆転勝ち。先発・高取が6回2/3を8安打1失点で1勝目を挙げた。今村が2安打1打点。中日先発・吉田は5回4安打無失点で2番手・有馬が2回2安打2失点で1敗目。育成ドラフト2位の石川大（掛川西）が2安打1打点、川越が2安打。DeNAは巨人戦（横須賀）