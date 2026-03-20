King & Princeが25日、18枚目のシングル「Waltz for Lily」をリリースする。同曲のMVが23日午後8時よりプレミア公開されることが決定した。【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン「Waltz for Lily」は、27日に公開される映画『鬼の花嫁』の主題歌。メンバーの永瀬廉と俳優の吉川愛のダブル主演作で、楽曲は、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡が