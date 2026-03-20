全日本プロレスは20日、エスフォルタアリーナ八王子で「ドリームパワーシリーズ2026」を行った。田村男児、阿部史典、進祐哉、MUSASHI組が世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾、佐藤光留、吉岡世起、小藤将太組が8人タッグで激突。試合は両チームが混戦。立花がエルボー、田村がラリアットと1歩も引かず、10分56秒、田村が立花をパワーボムからの片エビ固めで沈めた。試合後、リングでマイクを持った田村は敗れた立花に「最近