【ワシントン＝池田慶太】米中央軍の報道担当者は１９日、読売新聞の取材に対し、米国の対イラン軍事作戦で、米軍のステルス戦闘機「Ｆ３５」１機が、イラン上空でイランによるとみられる攻撃を受け、中東の米軍基地に緊急着陸したと明らかにした。Ｆ３５は戦闘任務中だった。パイロットが負傷したかは不明だが、報道担当者は「状態は安定している」と説明した。米ＣＮＮは、イラン側の攻撃による米軍戦闘機の損害が確認されれ