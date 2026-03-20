男性「まだ3月なのに、まるで真夏のようです」おととい撮影された、アメリカ・ロサンゼルス市内の映像です。真夏のような日差しが照りつける中、日傘を差す人や水浴びを楽しむ子どもたちで溢れていました。この日の気温は33℃まで上昇しました。一方、こちらは今週火曜日のサンフランシスコ。サンフランシスコ在住「普段3月にこんなに暖かいことはないので、ちょっとうれしい驚きです」この日、サンフランシスコ中心部では、およそ