７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が１９日、東京・代官山ＳＰＡＣＥＯＤＤでワンマンライブ「ＢＮＳＩＴＨＥＬＩＶＥ“壱”」を開催した。力強いＬＩＳＡの歌い出しの声が響くと一段と会場の熱気は高まった。２ｎｄシングルの「六等星」で始まり、「偶然の奇跡」と続けた。さらに「ＡｇａｉｎｓｔＨｉｇｈｅｒ」ではメンバー、ファンと一体となって腕を振る熱狂ぶりを見せた。昨年９月のデビューライブ