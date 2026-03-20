ぬいぐるみのようにふわふわ、赤ちゃんのように可愛いポメラニアンさん。血統書で判明した『まさかの本名』が不意打ちすぎると話題になっているのです。 あざと可愛いポメラニアンさんのお姿と判明した本名の投稿は、記事執筆時点で6006万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ふわふわで赤ちゃんのように可愛い犬→血統書で判明した『衝撃の本名』】 ふわふわで赤ちゃんのように