愛犬に留守番をお願いし外出したママ。帰宅するといじけていたわんこが驚きの行動に…！？あまりに可愛い無言の抵抗は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で46.4万回再生を突破。「パワープレイｗ」「愛おしい…」「ぎゅってしたい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家に帰ったら、お留守番をしていた『ハスキー犬』が拗ねていて…無言でしていた『まさかの嫌がらせ』】 外出から戻ると