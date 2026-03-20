イングランドサッカー協会（FA）は20日、3月のインターナショナルマッチウィークに臨むに臨む同国代表メンバー35人を発表した。今回のワールドカップは8大会連続17回目の出場となるイングランド代表。そのワールドカップではグループリーグでクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同じグループに入り、1966年自国開催以来の優勝を目指す。イングラン代表は今月27日にウルグアイ代表と、そして31日には日本代表と、共に聖地『ウ