CLのプレイオフではボデ/グリムトに敗れたものの、セリエAでは2位に8ポイント差をつけて首位に立っているインテル。近年のリーグ戦では安定して好成績を残しており、このまま優勝となれば、23-24シーズン以来のスクデットとなる。そんなインテルだが、守護神を務めるヤン・ゾマーとの契約最終年を迎えている。37歳という年齢を考えると、ここからの延長の可能性は低い。『Daily mail』によると、インテルはゾマーの後任確保に動い