プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドはベテランであるカゼミロの後任を探している。『Reuters』によると、ターゲットはニューカッスルのブルーノ・ギマランイス。2022年にリーグ1のリヨンからやってきたブラジル代表MFで、ユナイテッドは同選手を獲得すべく8000万ユーロのオファーを用意しているようだ。カゼミロとはブラジル代表でのチームメイトであり、本人がギマランイスを自身の後継者としてクラブに推薦していたと