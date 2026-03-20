春の選抜高校野球。 21世紀枠で出場を決めた「長崎西」は20日の第1試合で、近畿地区代表「滋賀学園」との初戦に臨みました。 試合は、白熱のシーソーゲームとなりました。 ノーヒットノーランで涙をのんだ45年前の夏以来、聖地 “甲子園” に乗り込んだ長崎西。 遠く離れた地元・長崎市では、パブリックビューイングが行われ、OBらが声援を送りました。 （OB） 「後輩の皆さ