障害がある人の様々な芸術活動＝パラアートを鑑賞しながらまち歩きを楽しむ新しい芸術祭が 20日、山口県周南市で開かれました。周南市児玉町で今回、初めて開催された「KODAMA ART STREET」。パラアートと企業、そして地域をつなぐことを目的に開かれたものです。本丁蔵部を中心に7つの会場で県内のパラアーティストが手掛けた作品およそ400点が展示されました。訪れた人たちは一つひとつ作品に足を止め鑑賞して