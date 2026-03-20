代表作の太陽の塔など様々な作品を手掛けた芸術家・岡本太郎さんの特別企画展が、20日から鹿児島市立美術館で始まりました。岡本太郎さんが亡くなって30年。今もなおその作品は生き続けています。鹿児島市立美術館で20日から始まったのは「なんだこれは！岡本太郎展」です。岡本太郎さんは絵画や彫刻、写真など様々な作品を手掛け、代表作で大阪の万博記念公園に展示されている「太陽の塔」は、国の重要文化財に指定され地元