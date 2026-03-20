宇部市在住の洋画家堀研さんの作品展が、20日からふるさとの下関市で始まりました。「廻遊」と題された作品展は、下関市の長府苑できょうから始まりました。会場には下関市豊浦町出身で宇部市在住の洋画家・堀研さんが、1970年代に描いたものから最新作まで、およそ30点の油絵が展示されています。この催しは2027年2月から下関市立美術館で行われる堀さんの作品展のプレイベントとして企画されました。堀さんが1979年に描いた「人